سياسة بريطانية القديمةالجديدة: لا لدولة فلسطينية مستقلة - محمود الصباغ

2021/09/26 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ إبلان بابيهترجمة: محمود الصباغ يُنظر إلى بريطانيا، اليوم، على أنها لاعب ثانوي في الساحة الدولية، وتتمتع بقدرات محدودة للتأثير على ما يسمى بعملية السلام في إسرائيل وفلسطين، كما لا يمكن اعتبارها مساهماً هاماً في الجهود المبذولة لإيجاد حل لاستعمار إسرائيل واحتلالها المستمر لفلسطين.



ولكن هذا لا يعفي بريطانيا من تحمّل مسؤولية تاريخية جسيمة عما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني، وهي بهذه الصفة، تشارك ......





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