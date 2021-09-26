نقد ذاتي - حسن أحراث

2021/09/26 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث الشعب المغربي لا يتحمل مسؤولية كل هذه المهازل..من السهل إلصاق التهمة بالشعب.



من السهل القول إن الشعب يستحق ما لحق ويلحق به من ضرر اقتصادي واجتماعي.



من السهل ترديد أن الشعب هو من صوت لفائدة هذه الأحزاب السياسية، خاصة الثلاثة منها، أي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وليتحمل مسؤوليته.



من السهل إلقاء اللوم عل الشعب (هكذا وببساطة)؛ وعموما إلقاء اللوم على الآخر..



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