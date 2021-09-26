رئيس وزراء إسرائيل يعلق على دعوات مؤتمر أربيل

2021/09/26 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، السبت، بالاجتماع الذي شهده إقليم كردستان العراق، الجمعة، بحضور أكثر من 300 شخصية عراقية بارزة دعوا للسلام مع إسرائيل، وقال إن "إسرائيل ترد بمد يدها بسلام".

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