2021/09/26 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تبدأ الطائرة بالهبوط للاقتراب من الأرض، أول ما يطالعك اللون الأخضر.خضرة ممتدة لامتناهية.ثم تظهر فجأة التماعات صغيرة تشبه بقايا نقاط الماء على العشب الندي بعد مطر خفيف منعش.ويستمر الأخضر الممتد "على مد عينك والنظر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونريال كنقيض لبيروت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونريال كنقيض لبيروت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).