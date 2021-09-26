مصرع 3 وإصابة أخرين في خروج قطار عن مساره في أميركا

2021/09/26 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أشخاص عدة بجروح السبت جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأميركية، على ما أعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديد.

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