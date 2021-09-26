2021/09/26 | 07:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف بأنه قام بقتل المنتسب ومن ثم هرب الى محافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بجريمة قتل من محافظة ذي قار يسكن كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بجريمة قتل من محافظة ذي قار يسكن كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).