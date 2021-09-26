2021/09/26 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأحد، أن القوانين المرعية في المملكة تجيز ترحيل من يمتهن التسول من الأجانب المقيمين باستثناء زوج المواطنة أو زوجة المواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. قرار بسجن وترحيل المتسولين إلا هذه الفئات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. قرار بسجن وترحيل المتسولين إلا هذه الفئات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).