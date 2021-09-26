داخل عالم أحد ملوك الفايكنغ في الدنمارك

2021/09/26 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك رابط وثيق بين الدنمارك والفايكنغ في التاريخ والتقاليد.يعود مذيع CNN، ريتشارد كويست، بنفسه للتاريخ أثناء زيارته لقلعة فايكنغ حديثة خارج كوبنهاغن.

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