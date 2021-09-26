2021/09/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2إن عملية الإنتاج الرأسمالية هي وحدة عملية العمل وعملية إنماء القيمة.



وابتغاء تحوی-;-ل النقود إلى رأسمال يجري تحويلها إلى سلع تؤلف عوامل عملية العمل.



وينبغي استخدام النقود أولا لشراء قدرة – العمل، وثانياً لشراء الأشياء التي لا يمكن بدونها استهلاك قدرة – العمل، أي التي لا يمكن لقدرة – العمل بدونها أن تعمل.



إن المغزی-;- الوحيد لهذه الأشيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (103) II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2 - كارل ماركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (103) II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2 - كارل ماركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).