المحافظون الجدد الإسلاميون - الفضل شلق

2021/09/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الروح المحافظة لدى السنة والشيعة واحدة.



في كل منهما يُجرّد الإنسان من إرادته.



أحداهما تخضعه للجماعة المعصومة وثانيتهما للإمام المعصوم أو من يليه.



في كل حالة، على الإنسان أن يجرّد نفسه من ذاته.



كل منها يخيف أبناءه.



يزرع في الانسان الخوف من الحرية.



يدفعه الى السكن في الماضي.



يخاف من التجدد.



المستقبل يرعبه.



فاقد الثقة بنفسه.



يريد مرجعا خارج ذاته.



يطلب الطمأنينة من غير روحه الساكنة.



فاقد السؤال وا ......





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