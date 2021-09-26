آليات الهيمنة الرأسمالية والصراع الطبقي - عبد السلام أديب

2021/09/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_أديب 1 – لكي يتمكن الناس من العيش من المحتم عليهم العمل، أو بعبارة أخرى، أن يعمل بعض الناس لكي يتمكن الجميع من العيش.



علما أن العمال لديهم عموما القدرة على انتاج أكثر مما هو ضروري لبقائهم على قيد الحياة، ولهذا السبب لا يتطلب تأمين تكاثر مجتمع بشري أن يشتغل الجميع.2 – على مر التاريخ كان هناك دائما أشخاص غير قادرين مؤقتا أو بشكل مستمر على العمل بسبب المرض أو الإعاقة أو الحمل أو الإصابة أو التقدم ......





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