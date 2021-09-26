2021/09/26 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني يدلي الناخبون الألمان بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص اليوم الأحد يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنغيلا ميركل.وتتولى ميركل السلطة منذ عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الألمان يصوتون في انتخابات محتدمة لاختيار خليفة ميركل المركز الخبري الوطني.

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