محمد بن زايد: المشير طنطاوي حافظ على استقرار مصر في أصعب الظروف

2021/09/26 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الشيخ محمد بن زايد أن مواقف وزير الدفاع المصري الراحل محمد حسين طنطاوي، الذي توفي الثلاثاء الماضي، حافظت على استقرار مصر في أصعب الظروف.

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