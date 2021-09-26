سممت 4 رجال كي ترثهم..

2021/09/26 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال العجوز اليابانية، شيساكو كاكهي، التي قتلت ثلاثة من عشاقها، من بينهم زوجها، وحاولت قتل الرابع، تنتظر عقوبة الإعدام بعد خسرت آخر فرصة للاستئناف أمام المحاكم.

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