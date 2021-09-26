2021/09/26 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتحطيم الأخير الرقم القياسي المسجل باسم “الملك” لأكثر عدد من الأهداف الدولية في قارة أمريكا الجنوبية.واعتذر بيليه في الوقت ذاته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيليه يهنئ ميسي بتحطيمه رقمه القياسي ويعتذر المركز الخبري الوطني.

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