2021/09/26 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تهدد بطرد منظمي مؤتمر أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تهدد بطرد منظمي مؤتمر أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).