التربية تنفي نيتها طبع مناهج حقوق الإنسان

2021/09/26 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الاحد، وجـود نية لطبع مناهج حقوق الانـسـان.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي ان “المادة ستدرس شفهيا ضمن الدروس الاخرى ولن تشمل بالامتحان التحريري”.وبين، […]

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