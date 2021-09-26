برعاية المحافظ.. إكمال الاستعدادات لانطلاق معرض البصرة الدولي للكتاب

2021/09/26 | 09:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجي

اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة، إكمال الاستعدادات لانطلاق معرض البصرة الدولي للكتاب من 20 ولغاية 30 من تشرين الاول القادم في محافظة البصرة.

اكد ذلك مدير عام شركة المعارض العراقية سرمد طه سعيد، واضاف ان المعرض برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحافظ البصرة اسعد العيداني وبالتعاون مع اتحاد الأدباء في بغداد والبصرة وجمعية الناشرين والكاتبين في العراق والذي تنظمه مؤسسة المدى للدعاية والاعلان على ارض المعارض في المعقل.

وفيما قال إن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة، بين أنه يمثل نقلة مهمة في سلسلة الخطوات التي يشهدها عراقنا الحبيب في مشروعه وتوجهاته ولا سيما حين يجتمع هذا العدد الكبير من دور النشر واصحاب العلم والمعرفة والراغبين في الاطلاع على الأفكار المتجددة ويعد خطوة مهمة من اجل المساهمة في تبادل العلم.

وأشار إلى ان المعرض رسالة واضحة في مسيرة التقدم والنهوض التي لن تتوقف، وان العراقيين مستمرون في بناء مستقبلهم.

من جانب آخر، بين سرمد طه سعيد ان المعرض يسهم كذلك في تنشيط العلاقات الثقافية والتجارية ودعم عجلة الاقتصاد في المحافظة.

ولفت إلى ان شركة المعارض في محافظة البصرة اخذت على عاتقها تعهدا على الشركة المنظمة للمعرض باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والصحية وتوفير المواد والمستلزمات الضرورية من اجهزة تعفير وتعقيم لمنع انتشار فايروس كورونا خلال مدة اقامة المعارض وحسب توجيهات خلية الازمة ووزارة الصحة والبيئة.

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