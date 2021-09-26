2021/09/26 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي في منطقة الحد الأخضر في ديالى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي في منطقة الحد الأخضر شرق ناحية العبارة 15كم شمال شرق بعقوبة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس، الذي بدأ بتفجير عبوة ناسفة على مركبة ثم استهداف دورية باسلحة القنص، ارتفعت الى 5 شهداء بينهم عنصر أمني".

وأضاف، أن "عدد المصابين بلغ 4 بينهم ضابط برتبة عقيد في الشرطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).