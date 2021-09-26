العتبة الحسينية: الأوضاع تجري بإنسيابية عالية

2021/09/26 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن معاون الأمين العام للعتبة الحسينية أفضل الشامي، اليوم الأحد، أن مدينة كربلاء المقدسة تشهد ذروة توافد الزائرين إليها لأداء زيارة الأربعين.وقال الشامي في صحفي، ان “الأوضاع الخدمية والأمنية في المدينة […]

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