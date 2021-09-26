2021/09/26 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحالت أمانة بغداد، 11 مجسرا جديدا للمشاة للتنفيذ من أصـل 46 تعمل عـلـى انـشـائـهـا بـالـقـرب مـن المستشفيات والمواقع التجارية والجامعات للحد من حوادث الدهس.وقال معاون مدير دائـرة المشاريع والشؤون الفنية التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تنفذ 11 مجسراً للمشاة وإنشاء 3 أخرى للمركبات المركز الخبري الوطني.

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