حصيلة جديدة بعدد إصابات كورونا حول العالم

2021/09/26 | 09:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهر إحصاء أعدته وكالة “رويترز” أن أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين […]

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