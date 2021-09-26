استشهاد ضابط وإصابة آخرين في هجوم مزدوج لداعش لداعش في ديالى

2021/09/26 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد خمس ضحايا واربعة مصابين بينهم ضابط وعدد من المدنيين.

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