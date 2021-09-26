الأولمبية تدخل خط الأزمة.. استنكار لأحد المنتمين إليها سابقاً بشأن التطبيع

2021/09/26 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاحد، بيان استنكار لاحد المنتمين اليها سابقاً بشأن التطبيع.وذكرت الأولمبية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انها "تستنكر متبنيات سعد العاني التي أعلن فيها عدائه المعلن لجمهورية الصين الشعبية و إيران، ودعوته للتطبيع مع إسرائيل، وذلك في كلمة ألقاها بمؤتمر عقد بمدينة أربيل بكردستان العراق أمس".وأضافت انه "في الوقت الذي تعلن فيه اللجنة الأولمبية نأيها المطلق عن إيّة مواقف سياسية لها شخوصها المتصدين فانها تؤكد عدم إنتماء العاني لأي مفصل أولمبي عراقي، وإنه لا يمثل غير نفسه، وإنه ترك العمل الرياضي"، لافتة الى ان " العاني غادر الوطن بشكل مطلق في العام 2007، حيث يقيم خارج البلاد منذ ذلك الحين".

وأشارت الى أن "العاني كان شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العراقي للفنون القتالية في العام 2006، ثم رئيساً له لفترة وجيزة لم تتجاوز العام قبيل مغادرته العراق نهائياً".

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