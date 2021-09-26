2021/09/26 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كربلاءأعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن تمكنها من الإطاحة بقاتل من ذي قار.وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنه "ضمن جهود مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين، وبعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم بجريمة قتل من محافظة ذي قار".

وأضافت أنه "بعد ورود معلومات دقيقة من المصادر الموثوقة لقسم مكافحة الإجرام بجود شخص مطلوب لمحكمة استئناف ذي قار بتهمة جريمة قتل أحد المنتسبين في تلك المحافظة، ولاذ بالفرار لمحافظة كربلاء، وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام مع ثلة من الضباط والمنتسبين ونصب كمين محكم وتم القاء القبض عليه".

وتابعت انه "بعد التحقيق الأولي معه اعترف بأنه قام بقتل المنتسب ومن ثم هرب الى محافظة كربلاء، حيث تم القاء القبض عليه واحالته الى الجهات المطلوب لها لينال جزاءه العادل وفق القانون ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تطيح بقاتل من ذي قار وتروي تفاصيل الجريمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تطيح بقاتل من ذي قار وتروي تفاصيل الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).