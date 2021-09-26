2021/09/26 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحة وعافيةيهتم الكثيرون بإضافة الملح إلى الطعام لإعطائه نكهة وجعل الوجبة أكثر لذة، حيث يبرز النكهات الحقيقية للأكلات سواء كانت خضروات أو لحوم وأحيانًا المكسرات المحمصة، وإغفاله يجعل طعم طعامك غريبًا ويصعب على براعم التذوق الاستمتاع به.يعد الملح مصدرًا لليود، وهو عنصر غذائي يساعد في تنظيم عمل الغدة الدرقية وينظم توازن السوائل في …

ظهرت المقالة إذا كنت تتناول الكثير من الملح..



إليك أفضل 5 بدائل صديقة للكلى أولاً على النور نيوز.

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