اليوم.. الألمان يصوتون لاختيار خليفة ميركل

2021/09/26 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يدلي الناخبون الألمان بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص اليوم الأحد يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنغيلا ميركل.وتتولى ميركل السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر اقتصادات أوروبا.ويعني تقارب النتائج دخول الأحزاب الرائدة في […]

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الألمان يصوتون لاختيار خليفة ميركل أولاً على الايام نيوز.

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