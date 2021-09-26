فرنسا تتعهد بتقديم 120 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة

2021/09/26 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن فرنسا ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعني زيادة عدد الجرعات إلى المثلين مقارنة بتعهدات سابقة.

ونقلت الوكالة عن ماكرون قوله في تسجيل مصور أذيع في احتفال نظمته مجموعة المواطن العالمي: “الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم، في أفريقيا تم تطعيم ثلاثة بالمئة فقط من السكان، نحن بحاجة إلى تسريع ذلك”.

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