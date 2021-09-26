مقتل 4 فلسطينيين في مواجهات مع “النخبة” الإسرائيلية بالضفة الغربية

2021/09/26 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية برقين جنوب غرب جنين وحاصرت منزلا منذ ساعات فجر اليوم الأحد بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة “معا” الإخبارية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن “قوات النخبة من الجيش قامت باغتيال 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات “اليمام” ووحدة “دفدوفان””.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، سقوط قتيل وإصابات عدة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي برقين وكفر دان غرب جنين.

فيما، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب أسامة صبح (22 عاماً)، الذي أصيب بالرصاص الحي، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة برقين في محاولة لاعتقال الأسير السابق محمد الزرعيني.

وقالت مصادر محلية فلسطينية في القرية لـ”معا”: إن “تعزيزات عسكرية وسيارة إسعاف إسرائيلية وصلت إلى برقين منذ أكثر من 4 ساعات وان اصوات اطلاق نار تسمع في القرية بين الحين والآخر في برقين”.

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