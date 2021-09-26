2021/09/26 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة النجف، الأحد، عن القاء القبض على عصابة متهمة بسرقة 29 موبايل من الزائرين وبحوزتهم ادوات لتعاطي المخدرات.وقال إعلام شرطة محافظة النجف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة تتعاطى المخدرات وتسرق “موبايلات” الزائرين بالنجف المركز الخبري الوطني.

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