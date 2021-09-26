مسؤول في الثقافة يوضح تفاصيل مشاركة موظفة في مؤتمر التطبيع باربيل

2021/09/26 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوضح وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابو رغيف، السبت، تفاصيل مشاركة الموظفة سحر الطائي في مؤتمر التطبيع باربيل .وقال ابو رغيف في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه ، انه “في الوقت الذي نؤكدُ فيه الرفضَ والاستنكار الكاملين والبراءةَ من أي سلوكٍ غير قويم لتشويهِ ثوابتنا الوطنيةِ والدينيةِ والإنسانية أو التفريط بها تحتَ …

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