وزارة العمل تكشف عدد العاطلين عن العمل بالعراق

2021/09/26 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكرتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، ان اعداد العاطلين المسجلين ضمن قاعدة بياناتها وصل الى مليون و700 الف عاطل مع وجود ارقام اخرى غير مسجلة، فيما اطلقت برنامجا لتدريبهم خلال الربع الاخير من العام الحالي.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، في تصريح صحفي، ان “هذا البرنامج يستهدف الطاقات المعطلة …

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