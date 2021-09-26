2021/09/26 | 09:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع وإصابة ٨ أشخاص بحادث سير على طريق كركوك – بغداد

أفاد مصدر طبي مطّلع، الأحد، بمصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث سير على طريق كركوك – بغداد.

وقال المصدر، إن "حادث سير وقع صباح اليوم، على طريق كركوك – بغداد، قرب ناحية العظيم (80 كم شمال بعقوبة)".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن مصرع 4 مدنيين واصابة 4 آخرين بينهم حالات حرجة"، مشيراً إلى أن "الضحايا من عائلة واحدة كانت قادمة من كردستان باتجاه بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة ٨ أشخاص بحادث سير على طريق كركوك – بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة ٨ أشخاص بحادث سير على طريق كركوك – بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).