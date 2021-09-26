المفوضية تخصص مكأفاة مالية للناخب عند استلام بطاقته الانتخابية

2021/09/26 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تخصص مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية.

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