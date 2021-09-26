الحكومة تخصص مكافأة مالية لكل مواطن يتسلم بطاقته الانتخابية المحدّثة

2021/09/26 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خصصت الحكومة العراقية، الأحد، مكافاة مالية لكل مواطن يقوم باستلام بطاقته الانتخابية المحدثة، للمشاركة في العملية "المبكرة" المقبلة.

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وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 أيلول 2021)، إن "الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى "اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني".

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