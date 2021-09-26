2021/09/26 | 10:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين بجريمتين خطيرتين في العاصمة بغداد.وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان مفارز مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتجارة الاعضاء البشرية في بغداد”.

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتجارة الأعضاء البشرية أولاً على النور نيوز.

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