2021/09/26 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأحد، بمقاضاة كل من يدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني وإنزال القصاص بحقهم طبقا لنصوص الدستور العراقي الرافض للحركات العنصرية ونصوص قانون العقوبات النافذ.واكدت النقابة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المحامين تتوعد برفع دعاوى قضائية لمواجهة دعوات “التطبيع” المركز الخبري الوطني.

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