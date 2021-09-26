اليوم..أربع مباريات لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز

2021/09/26 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تستكمل على ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الاحد، منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة اربع مباريات.اولى المباريات ستجمع فريقي الطلبة والنجف على ملعب الشعب الدولي، في حين يلتقي […]

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