الإعلام الأمني توضح تفاصيل عملية حاوي العظيم

2021/09/26 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن تفاصيل عملية حاوي العظيم في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذيه له".

وأضاف ان "العملية جاءت بهدف تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

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