الحكومة تخصص مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية

2021/09/26 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، تخصيص الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية.

وقال خلف، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى "اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني".

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