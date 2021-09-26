2021/09/26 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، تخصيص الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية.وقال خلف في تصريح صحفي، إن “الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات”.وأشار إلى “اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن تخصيص الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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