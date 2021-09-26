فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

2021/09/26 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد، في ألمانيا في انتخابات تشريعية غير واضحة النتائج يتنافس فيها الاشتراكيون الديموقراطيون والمحافظون لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في الحكم.

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