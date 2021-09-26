المرشح الأوفر حظًا لخلافة ميركل.. من هو أولاف شولتس؟

2021/09/26 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول أولاف شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة أنغيلا ميركل لسنوات، تحقيق انتصار من خلال الظهور وكأنه يشبهها إلى حد كبير.ورغم حديثه بهدوء، وبدون شعار جذاب، يتقدم شولتز في استطلاعات الرأي.

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