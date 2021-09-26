2021/09/26 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب في ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش بديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش بديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).