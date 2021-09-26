2021/09/26 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، تخصيص الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية.وقال خلف في تصريح صحافي،تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة ستقدم مكافأة خاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تخصص مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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