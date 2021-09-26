الصدر يدعو الجميع لمناصرة الوطن والإصلاح لانهاء الفساد والتبعية

2021/09/26 | 10:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجميع الى مناصرة الوطن والاصلاح.

وقال في تغريدة على موقع تويتر، مخاطباً الاتحادات والروابط والنقابات والجمعيات وعشائر العراق وبقية شرائح المجتمع: ان حب الوطن وطلب الاصلاح يسري في دمائهم لذا فإنهم سيسعون الى انهاء الفساد والرذيلة والتطبيع والتبعية وكل المفاسد الاخرى.

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