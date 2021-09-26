العراق..وصول 367 ألف جرعة جديدة من لقاحات كورونا

2021/09/26 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وبواقع 367 ألف جرعة.واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في […]

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