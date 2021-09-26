المفوضية تخصّص مكافأة مالية لكل مواطن يستلم بطاقته الانتخابية

2021/09/26 | 10:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

خصصت الحكومة العراقية، مكافاة مالية لكل مواطن يقوم باستلام بطاقته الانتخابية المحدثة.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حاليًا في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى "اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني".

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