2021/09/26 | 10:39 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يوم الجمعة الماضي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مؤتمر ضم شخصيات عشائرة وأكاديمية دعا للتطبيع مع إسرائيل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قارئ بيان التطبيع: تفاجأت بما كتب لي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قارئ بيان التطبيع: تفاجأت بما كتب لي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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