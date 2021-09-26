القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر أربيل المثير للجدل

2021/09/26 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

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صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر ( الدعوة إلى التطبيع)بغداد/ إعلام القضاءأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل) كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة.

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